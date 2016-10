Ganhando dinheiro em apostas

Quando se trata de apostas em corridas de cavalos com fins lucrativos, há várias escolas de pensamento. Algumas pessoas gostam de, lentamente, produzem um lucro alto percentual de favoritos, enquanto outros, como a grande vitória com um muito arriscado.

Enquanto chutes de longa distância são bons apostoulevou quando o dinheiro de um bilhete, a verdade da questão é que, como um investimento, o velho ditado, “o Risco é igual a recompensa, é demonstrado uma e outra vez.

Tudo isso se relaciona com o tamanho do seu bankroll, de sua sede de emoções ou de aventura, e os seus planos financeiros.

Vitória longshots são uma grande emoção, mas longos períodos sem levantamento de um bilhete pode arrastar você para baixo. Portanto, aqui estão algumas Apostou Levou dicas para ajudar você a afinar a sua pesquisa de alta pagamento de apostas.

1. Ter um plano.

Se você é realmente sério sobre acertando apostoulevou.com/apostas-esportivas/gosta-de-apostas-ao-vivo-nao-perca-acumulada-plus-que-te-devolve-60/ chutes de longa distância, você deve começar a estudá-los e fazer um plano estratégico.

Um bom sistema é melhor do que nenhum sistema porque, como eles dizem, “Aqueles que falham em planejar, planejam falhar.”

Portanto, antes de ir mais longe, a responder a essa pergunta, qual é o seu apostoulevou plano? Você tem uma forma sistemática de localizar bom chute de longa distância de apostas?

2. Saber para onde olhar para bom muito arriscado apostas.

Por que não começar por estudar chutes de longa distância, que ganhou recentemente a sua música favorita?

Comece por estudar os principais fatores e compará-los para o resto dos cavalos no campo. Fez o cavalo tem alguma vantagem sobre os outros apostoulevou cavalos que foi esquecido pela multidão, tais como velocidade, classe, forma?

Se a multidão subestimada um desses fatores antes, eles vão fazê-lo novamente, garantido. Todo objeto de vantagens é identificar rentáveis situações que irá repetir mais e mais vezes.

Com esse pensamento em mente, depois de determinar se os apostadores em uma faixa subestimar um fator, a próxima coisa a fazer é fazer uma lista de treinadores e jóqueis que ganhar com chutes de longa distância.

3. Sabe quem ganha com longshots.

Porque eles compartilham as informações com seus donos e outras pessoas, alguns formadores raramente ganhar com um muito arriscado.

Se eles têm um bom cavalo, todos no alongamento posterior sabe. No entanto, outros treinadores são muito mais secreto e vai marcar com um grande vencedor de cada agora e então.

O mesmo é verdadeiro de jóqueis, embora Apostou Levou quase todos os bons ganhar com um tiro longo do tempo.

É irônico que alguns dos maiores muito arriscado vencedores também são montados por alguns dos mais famosos e bem sucedidos jóqueis.

Que é isso, dominar essas três dicas e você vai estar bem no seu caminho para bater mais longo preços vencedores.

Basta lembrar que mais fortunas são perdidas que fez apostas em cavalos e aposta com seu chefe e nunca sobre ele. Desfrute dos seus dias nas corridas.